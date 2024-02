Želje slovenske pevke: Upokojena bi uživala na Tajskem (Suzy)

V teh hladnih dneh si mnogi zaželijo pobegniti na toplo in prehiteti pomlad. Med temi srečneži je tudi Lara Šiljevinac, ena boljših pevk pri nas, ki je dolgo navduševala v zasedbi Leeloojamais, nato pa se je pod umetniškim imenom Lara Love podala na samostojno pot in sodelovala z znanim glasbenikom Janijem Hacetom, sicer članom zasedbe Siddharta, in Jadranko Juras.

Lepa svetlolaska si je vzela nekaj odmora od glasbenih odrov in ustvarjanja. Pripravila je kovčke in se odpravila na toplo, eksotično in vedno zanimivo Tajsko, kjer te dni na zimskem oddihu uživa veliko Slovencev. Navdušena je nad prekrasnimi plažami, odlično hrano, prijaznimi domačini.

Čeprav je na vrhuncu ustvarjanja in ji do upokojitve manjka še veliko let, se ji je hitro porodila ideja, kako bi si želela preživljati upokojenske dneve. Seveda, na Tajskem! Zaveda se, da bo na to še dolgo čakala, čas pa si bo medtem krajšala tudi z občasnimi potovanji v daljne kraje.