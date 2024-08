Zavestno v očitni nepotizem (Suzy)

Z jablane pač ne pade hruška, tako je tudi sin legendarnega igralca Janeza Hočevarja Rifleta, Miha, odličen režiser, scenarist in producent, ki se je podpisal pod številne uspešnice. Med njimi je nedvomno največja film Gremo mi po svoje, ki je v kinematografe privabil rekordno število gledalcev. Prav tako odličen obisk so imeli drugi njegovi filmi, od nadaljevanja Gremo mi po svoje do Jebiga. Miha je tudi pri 61 letih zelo ustvarjalen. Lotil se je novega projekta, v katerem je prvič v karieri dal vlogo svojemu 84-letnemu očetu. »Nepotizem brez primere. Očetu daš vlogo samo zato, da ga lahko pelješ snemat na Islandijo, kjer še ni bil. No, malo pa tudi zato, da bi bil dober film. In celo pri 84 nikoli ni prepozno,« je pomenljivo dejal Miha, ponosen na lep odnos z očetom.