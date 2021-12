Zaročna pravljica v Parizu

Leto 2021 je za nekdanjega slovenskega reprezentanta Reneja Krhina zagotovo leto življenjskih preobratov. Po treh desetletjih je namreč zapustil evropski nogomet, saj zanj na stari celini ni bilo več zanimanja, in nove karierne izzive poiskal na drugem koncu sveta, v Avstraliji, natančneje v mestu Melbourne.

Pauline je ponosno pokazala zaročni prstan.

Pred dnevi pa se je v njegovem življenju zgodil še en poseben preobrat, ob katerem je brez besed ostala njegova boljša polovica, francoska lepotica in manekenka Pauline Goli. Enaintridesetletni Rene je svojo najdražjo, s katero sta skupaj nekaj let, odpeljal v najbolj romantično mesto na svetu in jo zasnubil med večerjo v hotelu v neposredni bližini Eifflovega stolpa.

»Draga, vedno boš čudež.«

»Ne morem opisati, kako srečen in ponosen sem. Veselim se najinega skupnega potovanja skozi življenje in upam, da bova srečna do konca svojih dni. Draga, vedno boš čudež, ki izpopolnjuje moje življenje,« je svoji najdražji Pauline ljubezen izpovedal postavni nogometaš.