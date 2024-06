Zaradi poškodbe je ostal brez nogometne kariere, nato je postal filmska superzvezda (Suzy)

Eden najbolj ikoničnih ameriških igralcev se je rodil 26. maja 1907 kot Marion Morrison in hotel postati del ameriške mornarice, a je imel preslabe ocene. Zaradi poškodbe je ostal brez nogometne kariere in se podal v film. Iz statista je kmalu nastal stranski igralec, ki je zelo hitro napredoval v glavnega igralca ter si izbral umetniško ime John Wayne.

Ob Ann-Margaret je nastopil v filmu Roparji vlaka. FOTO: Profimedia

Z Marlene Dietrich je igral v kar treh filmih v štiridesetih letih. FOTO: Profimedia

Znan je bil predvsem po svojih vlogah v vesternih in vojnih filmih ter sčasoma postal ikona ameriških vrednot. Za film Pravi pogum iz leta 1969 je prejel oskarja po treh nominacijah, podelili so mu tudi tri zlate globuse.

Za oskarja mu je čestitala Barbra Streisand. FOTO: Profimedia

Enajstega junija bo od njegove smrti minilo že 45 let. Na sliki je na levi. FOTO: Profimedia

Poročen je bil kar trikrat: s prvo, Josephine, je imel štiri otroke, s tretjo še tri, kar nekaj se jih je pozneje odločilo za filmsko industrijo. Druga žena ga je – ker je sumila, da jo vara – poskušala ustreliti. Bil je strasten kadilec in leta 1964 so mu diagnosticirali raka na pljučih ter odstranili celo levo pljučno krilo in dve rebri, umrl je petnajst let pozneje.

Mali Marion se je rodil v Iowi staršem škotsko-irsko-angleškega rodu. FOTO: Profimedia

Zelo rad je igral šah in se v njem pomeril s številnimi soigralci. FOTO: Profimedia