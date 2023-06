Zaradi njega Hrvati pojejo slovensko (Suzy)

Letošnja glasbena pomlad streže z zanimivimi fenomeni: najprej so Joker Out Hrvate (če smo iskreni predvsem Hrvatice) naučili peti slovensko in za dva zagrebška koncerta v nekaj dneh prodali 3000 vstopnic, zdaj je začel peti slovensko še Luka Basi. Glasbenik, ki se lahko pohvali z več kot 250 milijoni ogledov svojih spotov na kanalu youtube in uspešno kariero na obeh straneh južne meje, se predstavlja s svojo prvo pesmijo v slovenščini, Skrito v raju. »Rad presenečam, zasebno in v glasbi. Je pa težko stopiti iz cone udobja. Moji hiti so postali stalnica zabav na obeh straneh meje, kjer redno nastopam, ustvarjanje v našem jeziku pa se zdi, vsaj v mojem primeru, nekaj novega, svežega in nekaj, k čemur so me že dlje nagovarjali tako oboževalci kot mediji in kolegi,« pravi Luka. No, nam se zdi, da mu gre slovenščina dobro od ust, nekako tako kot Tošeju Proeskemu. Zdaj nas seveda zanima, ali bo z njim na velikem septembrskem spektaklu duetov v Križankah v slovenščini zapel še kak gost z juga. To bi bilo vsekakor zunaj cone udobja.