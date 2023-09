Za Krisa Guština je najboljša bratska podpora (Suzy)

Skupina Joker Out zadnja leta osvaja odre ne le po Sloveniji, pač pa tudi po tujini. Pred oktobrskim razprodanim koncertom v ljubljanskih Stožicah si fantje nabirajo moči, vedoč, da jih čaka pomemben mejnik v karieri, o kakršnem tako mlada skupina lahko običajno le sanja.

A nabiranje moči po jokerjevsko pomeni, da v resnici pridno snemajo, pred Stožicami pa jih čaka še nastop na Norveškem, Švedskem in Finskem, saj jim energije in navdiha v resnici ne manjka.

Medtem vedno največ šteje podpora tistih, ki te najbolje poznajo in te imajo najraje, tega se dobro zaveda tudi kitarist Kris Guštin, ki med svoje največje navijače šteje mlajšega brata Maksa. Fanta sta si izjemno podobna in hkrati povsem drugačna, to ugotavljajo tudi oboževalke, ki se sprašujejo, kaj neki je v krvi Guštinovih, da so vsi tako čedni.