Vsi obrazi Lady Gaga (FOTO)

Zvezda je rojena

Ob Bradleyju Cooperju je na londonski premieri skupnega filma 2018. blestela v baročni kreaciji.

Poosebljenje elegance

Na oskarjh 2019 je nosila kreacijo Alexandra McQueena.

Diva Benetk

Leta 2018 je na Beneškem filmskem festivalu jemala dih v rožnati Valentinovi kreaciji.

Desetkrat preoblečena

Na koncertu v Vancouvru je poskrbela, da je bil glasbeni šov ves čas tudi paša za oči.

Kockice

Na gejevskem festivalu EuroPride v Rimu leta 2011 je prepevala v Versacejevi kreaciji.

Veseli december

V slogu praznikov si je 2013. nataknila na glavo jelko.

Rdeče-modra

Leta 2011 je na nagradah MTV poskrbela za nepozaben nastop in videz.

»Biti moraš edinstven, drugačen in sijati na svoj način,« Lady Gaga oboževalce spodbuja, naj bodo takšni, kot so. Sama je bila zaradi drugačnega vedenja in videza kljub svoji nadarjenosti deležna ustrahovanja – ob neki priložnosti so jo nasilneži celo vrgli v koš za smeti.Kljub temu se ni spremenila in navsezadnje prav zaradi svoje drugačnosti postala ena največjih zvezd svojega časa. S 124 milijoni prodanih plošč je ena od rekorderk v glasbeni industriji ter četrta na lestvici največjih zaslužkaric.Že leta poleg glasbe navdušuje, pogosto pa tudi šokira, s svojim več kot drznim modnim izborom.