Vroči poljubi Gaje Filač: predstavila nam je Davida (Suzy)

Ni več skrivnost. Na premieri predstave Morska deklica, v kateri Gaja Filač igra glavno vlogo, smo spoznali njenega srčnega izbranca. Ljubljančan David Champaigne je kipel od ponosa in svojo drago nagradil s šopkom rož. Sproščeno sta se pred fotografskim objektivom še strastno poljubila in nam potrdila, da sta v ljubezenskem razmerju.

Lahko bi rekli, da sta si usojena, saj imata veliko skupnega. Od predanosti igri do zelo podobne estetike oblačenja in naklonjenosti divjim, osamljenim plažam. Tam sta letošnje poletje ustvarila nekaj vznemirljivih fotografij, mladi igralec in režiser je z Gajo celo že igral v kratkem filmu.

Prepričani smo, da bo njegova muza zvezda v enem njegovih naslednjih umetniških podvigov, do takrat pa jo bo glasno spodbujal med občinstvom.