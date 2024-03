Svetovni zvezdniki navdušili z oblačili (Suzy)

Tik pred oskarji smo, ko bo sezona nagrad naposled le pri koncu in bodo lahko najbolj pohvaljeni ustvarjalci in ustvarjalke filmskega sveta svoje prelepe obleke pospravili nazaj v omare ali jih vrnili v ateljeje. Do tedaj si poglejmo, kako se proti vrhuncu vzpenjajo nominiranci in nominiranke, ki so tudi za nedavno podelitev nagrad, ki jih podeljujejo člani igralskega ceha, poskušali dati vse od sebe.

Čedni poraženec

Čeprav ni prejel nagrade za glavno moško vlogo, je bil med najbolj čednimi fanti: Ryan Gosling v Guccijevi opravi.

Ryan Gosling FOTO: Profimedia

Ponosna na obline

Enaintridesetletna Selena Gomez se že leta bori s težavami z zdravjem, med drugim bi umrla, če ji ne bi prijateljica donirala ledvice, zato s ponosom nosi vse obline, dokler je le zdrava, poudarja. To je v posebej zanjo narejeni Versacejevi obleki tudi dokazala.

Selena Gomez FOTO: Profimedia

Kolegialna

Emma Stone je svojo obleko zaupala Louisu Vuittonu, ko pa jo je za glavno vlogo premagala Lily Gladstone, je navdušeno zaploskala in poskočila, da se je ljudem na internetu še bolj priljubila.

Emma Stone FOTO: Profimedia

Oskarska

Da je videti kot kipec, h katerem stremi (čez deset dni bodo Oskarji!), je poskrbela Carey Mulligan v obleki hiše Giorgio Armani Privé.

Carey Mulligan FOTO: Profimedia

Za utrujene oči

V klasiko se je odel Alexander Skarsgård, ki je skupaj z ekipo igralcev iz Nasledstva prejel nagrado za najboljšo zasedbo v dramski nadaljevanki, dame pa so si na njem lahko spočile oči.

Alexander Skarsgård FOTO: Profimedia

Vizija Diane

Elizabeth Debicki je za princeso Diano v The Crown prejela tudi nagrado, na rdeči/sivi preprogi pa bila videti prav kraljevsko v nežni Armanijevi obleki.

Elizabeth Debicki FOTO: Profimedia

Elegantna

Jessica Chastain je prav tako ena izmed tistih, ki je vedno brezhibno urejena, tokrat je njen ljubki vrat krasil čipkasti dekolte obleke Giorgio Armani Privé.

Jessica Chastain FOTO: Profimedia

Arhivska

Preden je na oder stopila s soigralkama iz Hudičevke v Pradi, Meryl Streep in Emily Blunt, si je Anne Hathaway nadela Versacejevo modro obleko iz arhiva, ki nas je spomnila na prizor iz filma, v katerem jo Merylin lik pouči o odtenkih modre.

Anne Hathaway FOTO: Profimedia

Dobrodošla nazaj!

Kar nekaj časa je nismo tako redno videvali na podelitvah nagrad, a je tokrat prišla zaradi nominacije za vlogo v filmu Ferrari, odela se je v posebej zanjo narejeno Chanelovo obleko.

Penelope Cruz FOTO: Profimedia

Nasmejana

Vedno sončna Reese Witherspoon je izbrala izstopajočo obleko Elieja Saaba.

Reese Witherspoon FOTO: Profimedia

Zmagovalka

Čeprav ni prejela nagrade v svoji kategoriji za televizijsko vlogo, je bila Brie Larson v Versacejevi stvaritvi nesporna zmagovalka rdeče/sive preproge.

Brie Larson FOTO: Profimedia

Zaročena?

Nominiranka Jennifer Aniston nikoli ne zgreši, tudi tokrat je tako blestela v obleki hiše Celine, mnoge pa je zaslepil prstan z velikim diamantom na njenem levem prstancu, da so hitro začeli sušljati o zaroki, čeprav uradno trenutno nima partnerja.