Vnuček je bil najlepše darilo za rojstni dan

Milena Eber Štimac slovi po svoji neusahljivi energiji in večnem optimizmu. Čeprav je uradno že nekaj časa upokojena, še vedno sodeluje s hčerko Matejo, ki je po mami prevzela družinsko podjetje z več kot stoletno tradicijo. Pred dobrim letom in pol jo je razveselila z vnučkom Jakobom, na zadnjo majsko soboto, nekaj dni za rojstnim dnem, pa še z drugim vnukom.



»Rodil se je hitro, v ljubljanski porodnišnici, s pomočjo babice Lile, tehtal je tri kilograme in zelo razveselil našo družino,« je povedala presrečna babica, ki uživa v trenutkih s starejšim vnukom. Z veseljem ga je čuvala pretekle mesece, ko so bili vrtci zaprti. Uganjala sta vse mogoče vragolije, zdaj pa jo čaka še nov odmerek veselja z vnukom. Dojenček, starši mu še niso izbrali imena, je starejšemu bratcu podaril majhen klavir, Jakob pa z veseljem pomaga pri previjanju bratca.



»Ljubčka ga in prav ganljivo je gledati, kako vzpostavljata vez, ki bo trajala vse življenje. Ponosna sem na Matejo, ki je odlična mama,« je še dodala radostna babica.



