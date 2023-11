V shrambi skrivajo dobrote (Suzy)

Tisti, ki imajo svoj košček zemlje, ki ga lahko pomladi in poleti obdelujejo z veliko ljubeznijo, ob vsakem začetku barvitega jesenskega obdobja zavihajo rokave in si z različnimi dobrotami napolnijo shrambe. Naši sogovorniki so nam v pogovoru o domači ozimnici zaupali, da njihove pridne roke kozarcev ne polnijo le s kumaricami in marmelado, temveč tudi sušijo zelišča, mešajo omake za testenine in pripravljajo okusne sokove, ki vso zimo razvajajo njihove brbončice.

Pridelata veliko ekološke zelenjave in sadja

Televizijska voditeljica Nataša Bešter je spretna in odlična kuharica, zato ne preseneča, da se police v njeni shrambi tudi letos šibijo pod domačimi dobrotami. Z možem Dinom imata velik vrt, na katerem vsako leto pridelata veliko ekološke zelenjave in sadja.

Natašina shramba je odlično založena z ozimnico.

»Vrtnariva že več kot 40 let in se kljub temu vsako leto še kaj novega naučiva. Iz domačih pridelkov narediva ozimnico, včasih nama pomagata vnuka. Največ imamo kozarčkov, v katerih so različne vrste pesta. To so sesekljana zelišča, shranjena samo v olivnem olju in soli, včasih dodamo oreščke. Letos imamo v kozarčkih drobnjak, baziliko, peteršilj, kapucinke, portulak in zeleno,« nam zaupa Nataša in nas pouči, da so takšne mešanice bogate z vitamini in minerali, odlično se podajo k rižotam, kaši, testeninam in krompirju.

V njuni shrambi ne manjka niti različnih omak, ki vsebujejo paradižnik, papriko, jajčevce, bučke, veliko česna, pora, čebule in začimb. »Nobenih umetnih dodatkov ne potrebujemo, le sterilne kozarčke in nekaj dobre volje,« se zasmeji voditeljica.

Opojna mešanica čajev

Najraje razvaja najmlajše v družini. »Vnuka David in Dan obožujeta mojo bučkino omako, zato mora biti te precej na zalogi,« se zasmeji. Zaupa nam še, da v njeni shrambi lahko najdemo tudi domače marmelade, ki jih obogati s kokosovim sladkorjem, včasih pa sadje speče kar v pečici in ga ne kuha, zato so njeni sadni namazi bogatejšega okusa.

»Imava tudi veliko čajev. Najbolje nama uspeva melisa, redno jo reževa in sušiva na zraku, zato ima posebno aromo. Tako vsako leto naredimo posebne čajne mešanice za darila prijateljem, saj je čaj iz doma posušenih zelišč izjemnega okusa. Poleg melise nama dobro uspevajo meta, ognjič, bazilika, ožepek, vrtnica, žajbelj, lovor, materina dušica in sladki pelin. Mešanici rada dodava še rdečo deteljo in bezeg, ki ga z vnukoma vsako leto nabereva v bližnjem gozdu,« nas s svojo zalogo domačih čajev osupne voditeljica.

Njene čajne mešanice opojno dišijo.

Zlata vredna mamina ozimnica

Jerica Zupan je svojim sledilcem na instagramu večkrat pokazala, kako pridne roke ima njena zlata mama Sonja, ki dolga leta z največjo ljubeznijo obdeluje velik vrt. Ta vsako leto obrodi toliko okusnih pridelkov, da jih gospa Sonja pridno shrani tudi v kozarce, njene dobrote pa vso zimo polnijo želodčke družinskih članov. »Živimo od mamine ozimnice, kar je zlata vredno. Prav vsi v družini cenimo njen trud,« Jerica ljubeče pove o mami, ki nam je v simpatičnem pogovoru zaupala, kaj vse se skriva za vrati njene shrambe.

Police v Sonjini shrambi se šibijo pod številnimi kozarci.

»Vlagam samo tisto, kar z možem sama pridelava. Nedavno sem postopala po shrambi in ocenila, da je pripravljenih približno 150 kozarcev,« nas s številko osupne Sonja in razkrije, s čim vse je letos napolnila kozarce: »S papriko, kumarami, rdečo peso, srbsko solato, stročjim fižolom, feferoni, pečeno papriko, ajvarjem, zelenjavno omako, hruškovim kompotom, ribezovo marmelado, naredila sem tudi sok iz črnega ribeza in paradižnikovo mezgo.«

Sreča je podariti kozarec

Dela na vrtu je ogromno, a ji to predstavlja veliko veselje, pravi Sonja. »Zame so te reči samoumevne, čeprav bi se lahko kdaj ustavila in se malce pohvalila. Navsezadnje dela nikoli ne zmanjka,« se namuzne simpatična upokojenka, ki pravi, da določene recepte že ima, prav tako hrani mamin zvezek receptov, a vsako stvar skoraj vedno naredi po svojem okusu.

»Tudi če se držimo recepta, je treba vsako stvar okušati. Sploh pri ajvarju, za katerega rada pravim, da ni recepta, je tako. Do samega konca ga okušam, saj se rada igram z začimbami,« se zasmeji sogovornica, ki pri pripravi ozimnice ne prisega na nobene novodobne kuhinjske pripomočke, temveč vso zelenjavo nareže ročno.

Za konec nam zaupa, da jo čaka še kar nekaj dela. »Moram vložiti še nekaj kozarcev pečene paprike, ki jo vsi obožujejo,« pove simpatična gospa, ki dobrote v kozarcih rada podari za rojstni dan ali praznik. »To mi je v veliko veselje, občutek pa imam tudi, da so takšne malenkosti ljudem zelo pri srcu.«

Palačinke le z marmelado

Tudi energična glasbenica in pevka ansambla Primorski fantje Ivica Vergan ima v teh jesenskih dneh veliko opravkov na vrtu in v kuhinji.

»Zelišča in začimbe po navadi posušim, drugače bi kmalu zmanjkalo prostora v skrinji. Razne zelenjavne polivke za testenine in riž skuham in shranim v kozarce. Največ naredim paradižnikove polivke, ki je uporabna kadarkoli. Naredim jo iz prepražene čebule, korenčka in česna, dodam na kocke narezan paradižnik in začinim s soljo in poprom, manjkati ne sme niti bazilika,« nam zaupa recept za slastno omako, ki je pri njih doma hitro zmanjkuje.

Tudi Ivica je bila letos zelo zaposlena na vrtu in v kuhinji.

Letos je naredila kar nekaj steklenic zeliščnega sirupa iz mete, koromača, bezga in limon, saj njeni domači to osvežilno pijačo naravnost obožujejo. Vložila je tudi kumare in buče, v kozarce pa je romala figova marmelada, saj je češnjeve že zmanjkalo. »Naše palačinke še niso videle čokoladnega namaza,« se namuzne simpatična glasbenica.

Slaba letina, a shramba ni prazna

Finalist letošnje sezone oddaje MasterChef Slovenija Nik Marolt je imel letos z vrtom kar nekaj smole. »Razen grozdja, ki je postalo sok, marmelada in vino, je vse ostalo propadlo. Paradižniki so zgnili, sadja ni bilo skoraj nič,« nam zaupa Nik, ki je bil v poletnih mesecih zaposlen z dogodki, zato je vrt malce zanemaril, a mu je uspelo narediti nekaj kozarcev breskove marmelade in metin sirup, v shrambo pa je pospravil čebulo, česen, fižol in krompir.

»Na srečo imam nekaj zaloge iz preteklih let, v moji shrambi se najdejo marmelade, sokovi, kompoti ter vložene zelenjavne mešanice. Imam še nekaj kozarcev, ki sem jih vložil med snemanjem oddaje MasterChef, ko nam je ostajala hrana,« nam pove simpatični mladi kuhar.

Nik je to leto malce zanemaril vrt, a police kljub temu niso prazne.

Novo upanje po dveh katastrofah

Igralka in voditeljica Zvezdana Mlakar pravi, da z njeno polno shrambo letos ne bo nič.

»Ko sem bila na morju, so vrt zavzele naše koze in si postregle pridelke. Opustošenje so mi moji ob prihodu domov skrivali, po treh dneh pa sem se soočila z žalostno resnico. Pred tem nas je doletela huda toča, prva po štirinajstih letih, odkar živim na hribu. Po teh dveh 'tragedijah' sem se izogibala vrtu, da ne bi bila preveč žalostna, za vsakodnevno solato pa sem začela nabirati divje rastline na travniku. A narava je mogočna, vrt se je začel obnavljati in zdaj najdem še kje kakšno bučko, jajčevec, drobno papriko za posladek. Korenje je zdaj celo bolj debelo,« je kljub vsemu hvaležna igralka, ki je por in zeleno pustila v zemlji, motovilec in radič pa bo varovala z zimskimi ponjavami kot punčico svojega očesa.

Zvezdana se zdaj še bolj zaveda vrednosti vrta.

»Vrtnine sem vzgajala bolj po špartansko, da so se znale same boriti z vremenom. Se mi je zdelo, da potem tudi jaz čutim njihovo moč in trdoživost. Mogoče je to dober opomin, da se še bolj zavedam pridelovanja vrtnin, njihove zaščite in vrednosti vrta,« razmišlja in nas znova opomni, da je sobivanje z naravo kot dotik modrosti.