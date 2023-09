Ustvarite … Oltar prednikov (Suzy)

Šamanka Felicia Cocotzin Ruiz pravi, da prizemljuje, če se povežemo s svojimi koreninami. Postavljanje oltarja prednikov nas zdravi ter okrepi njihovo vodstvo. »Vaš oltar naj najbolje predstavlja vašo krvno linijo. Njegovo mesto izberite sami, naj vas pri tem vodi namera. Če res nimate prostora, lahko zanj uporabite tudi škatlo. Prt na njem naj bo bel, saj to pomaga privabiti duhove, lahko pa izberete tudi tkanino po svoji želji. Bele sveče pomagajo pri komunikaciji s predniki. Sama vedno puščam na njem daritve, npr. kozarček sveže vode, če se želim povezati z določenim prednikom, mu lahko pustim tudi nekaj ruma ali tekile, ki ju je oboževal. Namestite na oltar tudi njihove slike, a pozor – za čaščenje prednikov nikoli ne izberite slik, na katerih ste skupaj z njimi. Nanj položite predmete, ki resonirajo z vašo krvno linijo – cigaro, pšenico, sveža zelišča … Uporabite eterična olja in kadila, saj dim odnaša naše namere in prošnje k prednikom,« pove in poudari, da pokojnika ne smemo prositi za pomoč vsaj leto dni po njegovi smrti, da se privadi na duhovni svet. »Ko kličem prednike, pozvonim z malim zvončkom in za zaščito svoje energije in prostora rečem: 'Dobro jutro, predniki! Kličem vas (navedem njihova imena) in vse moje prednike, ki so dobro in resonirajo na najvišji frekvenci, da me danes vodijo in podpirajo.'« *