Ustnice kot kandirana češnja (SUZY)

Sezona nagrad je v polnem razmahu, ta mesec so se največja imena glasbene industrije zbrala v Los Angelesu na podelitvi grammyjev. Dogodek je ustoličil tudi nekatere lepotne smernice, ki so jih napovedovali že modni dogodki po svetu.

Vrnitev v petdeseta

Dobitnica grammyja Miley Cyrus je razklala mnenja s kontroverzno pričesko, navdih za katero bi bila lahko tradicionalna visoka pričeska njene botre in kantavtorice Dolly Parton, splet pa jo je oklical za podobno pričeski zvezdnika filma Umazani ples, pokojnega Patricka Swayzeja.

Lana Del Rey je navdušila z oponašanjem Priscille Prisley – nosila je pričesko iz petdesetih let, speto z romantično pentljo, in se tako poklonila tako ženi kralja rokenrola kot tudi Sophii Coppola, ki je režirala aktualni film o njej.

Miley Cyrus je ob naravnih ličilih nosila vpadljivo pričesko.

Rdeče, ki te ljubim

Trend leta so kot kandirana češnja sijoče rdeče ustnice, ki so pobarvane rahlo neenakomerno, kar sta dokazali Taylor Swift in Olivia Rodrigo. Rdeči odtenek, kot ga nosi Swiftova, so sicer nosile tudi Laverne Cox, Jameela Jamil in Doja Cat.

Rdeča šminka, kot jo nosi Taylor Swift, je trend leta 2024, z Lano Del Rey sta obe izbrali mačje oči.

Proč z ličili!

Skoraj nenaličena je na rdečo preprogo prispela Billie Eilish in tako zaznamovala še en premik: z njim je v začetku leta navdušila že Pamela Anderson, ki se je pojavila na družabnem dogodku popolnoma brez ličil. Billie je, nasprotno, obarvala ustnice s sijočim bleščilom in malo maskare. Dua Lipa je nosila ličila, a na način, kot bi se naličila sama in brez pretiravanja. Lica in ustnice je poudarila z odtenkom breskve, oči pa nežno naličila s senčilom v barvi sivke. Največ navdušenja so poželi njeni prameni v barvi brusnice.

Dua Lipa se je odločila za šminko in rdečilo za lica v odtenku breskve.

Prenovljena klasika

Navdih za manikiro je svetu ponudila 12-letna hči Beyoncé in Jay-Z-ja Blue Ivy, ki je pospremila očeta po nagrado dr. Dre Global Impact Award. Na odru smo namreč opazili njeno francosko manikiro z modernim pridihom v obliki rdečega trikotnika pod vrhnjim delom nohta.

