Usodna ženska noir filmov (Suzy)

Rodila se je 17. oktobra 1918 kot Margarita Carmen Cansino v newyorškem Brooklynu, njena oče in mama sta bila plesalca. On je bil Rom iz španske Seville, ona Američanka. Njen oče je želel, da bi bila plesalka, zato je z njim nekaj časa tudi nastopala. V tem času jo je začel spolno zlorabljati, je pozneje zaupala svojemu drugemu možu, režiserju Orsonu Wellesu. Zagotovo je tudi to pripomoglo, da ji ta vrsta umetnosti ni bila tako všeč, zato je izpolnila mamino željo in postala igralka. Rdečelasa fatalka Vseeno je v filmih tudi pogosto plesala in posnela dva filma s Fredom Astairom (Nikoli ne b...