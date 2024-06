Urban Centa: Največji zvezdniki so najmanj težavni (Suzy)

Letošnja 59. izvedba festivala Pivo in cvetje Laško bo potekala med 11. in 14. julijem. Organizatorji ponovno napovedujejo pestro dogajanje in kakovosten glasbeni program, za katerega skrbi v zadnjem desetletju prav on, tudi sam glasbenik, ki je z Agropopom doživel na stotine najrazličnejših nastopov. Zato dobro ve, kako se stvari streže in na kaj je treba biti pozoren, da so, ko ugasnejo luči, zadovoljni tako obiskovalci in glasbeniki kot organizatorji.