Solsticij je simbol zaključka in novega začetka, trenutek, ko se nebo in Zemlja za hip ustavita v globokem vdihu, preden se zavrtita v novo smer. To je čas, ko se kozmična vrata odprejo in je na voljo energija, ki podpira preobrazbo. Ko se približujemo solsticiju, nas narava vodi k tišini. Vabljeni smo, da upočasnimo korak, opazujemo dolge noči in se povežemo z notranjo svetlobo. Ta čas je idealen za razmislek, kaj nas vodi naprej, za pisanje božičnega načrta – notranjega zemljevida, ki nas bo spremljal v prihajajočem letu. Miti in simbolika svetlobe Solsticij je prežet z mitološkimi zgodb...