Glasbenica Petra Zore: »To je bila pravljična nepozabna izkušnja.«

Popolnoma prerojeni in z novo vizijo so se te dni vrnili na glasbeno sceno in že navdušujejo z novo skladbo Kaj pa, če? Vedno nasmejana Petra Zore nam je zaupala nekaj svojih razmišljanj.

Od kod črpate navdih za ustvarjanje skladb?

Največkrat iz svojega življenja in življenja drugih ljudi, filmov, knjig, lepote narave ...

Če ne bi bili pevka, bi bili profesorica razrednega pouka, kar ste po poklicu?

Bržkone bi opravljala kakšen poklic, ki je povezan bodisi z naravo bodisi živalmi.

Glasba je za vas?

Čista ljubezen.

Na odru, pred občinstvom, željnim odlične glasbe, vedno ...

Pogledam, koliko ljudi je na koncertu. Pred vsakim nastopom tudi dosledno preverim, ali so polne baterije v mikrofonu.

Kaj sporočate z novo pes­mijo Kaj pa, če?

Kaj pa, če? Smo vsi pisatelji usode? To je tudi refren pesmi, s katero smo se vrnili na glasbeno sceno.

Glasbena skupina Bomb Shell ...

Smo skupina prijateljev, ki uporablja glasbo kot univerzalni jezik za povezovanje ljudi in širjenje dobrega počutja.

Melodije morja in sonca …

Za vedno mi bodo ostale v posebnem spominu, saj smo se na tem odru leta 2016 prvič predstavili javnosti kot bend, leta 2023 pa prejeli nagrado za najboljšo glasbo.

Spomnimo, navdušili ste v deseti sezoni šova Znan obraz ima svoj glas.

To je bila pravljična nepozabna izkušnja.

Pop …

Je žanr, v katerem trenutno ustvarjamo z bendom, ko smo se po letu dni s svežo vizijo vrnili na sceno. Umik nam je prinesel veliko nove energije in dobrega glasbenega materiala.

Kaj vas razvedri, kadar imate slab dan?

​Magnificova pesem Hir aj kam hir aj go.

Kdaj občutite največji naval adrenalina?

Če izgubim telefon.

Največja življenjska lekcija, ki vas je naučila nekaj novega o sebi?

Spoznanje, da nihče ni ti in da je to tvoja moč.

Najbolj vaši trenutki?

Takrat, ko grem v gozd, na morje, preberem dobro knjigo, grem na masažo ali preprosto dremam.

Tri stvari, brez katerih si ne predstavljate dneva?

Glasba, voda in svež zrak.

Lahko zaupate najbolj noro stvar, ki ste jo kdaj naredili?

Šla sem na celodnevni izlet v Gardaland, ne vedoč, da imam strah pred adrenalinskimi dejavnostmi. (Smeh.)

Vaš življenjski moto?

Vsak dan bodi malo boljša različica sebe, kot si bil včeraj.

Za največ smeha v bendu poskrbi …

Kitarist Anže Turk. No, seveda so zabavni tudi drugi člani – bobnar Brane Štubljar, še en kitarist Tadej Hribernik in basist Aljaž Božič.

Domača žival ...

Poskrbi, da mi nikoli ni dolgčas in da sem vsak dan napolnjena z ljubeznijo. Hvala, maček Simbi.

Je kaj, kar ste pred kratkim naredili prvič?

Kupila sem slikarsko platno in si dala duška s slikarskim talentom. Za prvo abstraktno umetnino sem dobila same pohvale, zato slikam naprej.

Kaj je tisto posebno, kar vam zares naredi dan?

Nesebična dobrota in prijaznost ljudi.

Vaša skrita pregreha?

Čokolada na tisoč in en način.