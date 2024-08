Toni Vodišek: »Moram biti močan, raztegljiv, eksploziven« (Suzy)

Za simpatičnega Tonija Vodiška velja, da jabolko ne pade daleč od drevesa. Oče Rajko in mama Nataša sta ga od mladih nog jemala s seboj na izliv reke Neretve, kjer vedno dobro piha. Rajko je surfal, da je malo zaposlil sina, mu je ponudil majhno desko, s katero je shodil na vodi. Rodila se je ljubezen, ki ga je pripeljala na olimpijske igre. Kilogrami so mu v oporo Toniju ni bilo dovolj, da je samo surfal, že kmalu je lahko začel varno delati tudi vragolije, saj je bila voda tam precej plitka. In ko ga je neslo kot hudič, je neznansko užival. Mimogrede se je naučil še tujih jezikov, saj na N...