To je Zalin režijski prvenec (Suzy)

Rudolf Gas, ki že več kot 15 let vodi Big band Orkester Slovenske vojske in spretno krmari v svetu mnogih glasbenih aranžmajev, predstavlja novo skladbo z naslovom Včasih. Ta je preprosta, čustvena in iskrena, glasbenika pa bo popeljala k izidu male plošče, ki jo bo predstavil jeseni. Vsestranski ustvarjalec je tokrat v besedilu združil moči z Zalo Djurić. Kombinacija sodelovanja se je nato prelevila tudi v njen režijski prvenec, saj je skladbo spretno zapakirala še v videozgodbo. »Ne moremo videti mavrice brez malo dežja. Življenje je treba praznovati z zavedanjem, da ni vedno sladko, sicer bi nenehna sladkost izgubila čar,« pravi Rudolf, ki se v videospotu pojavi v stenski umetnini in skozi glasbo. Glavno vlogo in interpretacijo besedila je skozi različne čustvene izraze prevzela uspešna slovenska manekenka Ana Colja.