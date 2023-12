Tinkara Fortuna: hči Taja je polnoletna (Suzy)

Pevka, podjetnica in avtorica Tinkara Fortuna te dni kar poka od ponosa. Njena najstarejša hči Taja je namreč nedavno praznovala pomembno življenjsko prelomnico, in sicer je dopolnila osemnajst let.

Simpatična glasbenica je bila na ta dan zelo čustvena, saj se ji je v nekaj trenutkih pred očmi odvrtel film, kako je iz male in radovedne deklice čisto prehitro zrasla v prelepo mladenko.

»Draga moja Taja, zelo sem ponosna nate in krasna hči si. Osemnajst let mi že lepšaš življenje. Nikoli ne pozabi, kako rada te imam in da si sama kreatorka svojega življenja. Želim ti, da bi srečno, pogumno, radostno in uspešno hodila po svoji poti,« je ponosna mamica strnila misli ob tem izjemno pomembnem dnevu svoje prvorojenke, ki je polnoletnosti s prijateljicami nazdravila na koncertu Žana Serčiča.