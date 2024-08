Takšne pričeske pristajajo različnim oblikam obraza (Suzy)

»Ženska, ki zamenja pričesko, je na pragu življenjskih sprememb,« je znala povedati že modna ikona Coco Chanel. In če se nameravate konec poletja simbolično odpreti novemu, (še) boljšemu, življenju tudi z novo pričesko, izberite takšno, ki bo še lepo poudarila vašo naravno lepoto. Ni namreč vsaka primerna za vsako obliko obraza.

Ovalnim obrazom, kakršnega imata denimo Monica Bellucci in Cameron Diaz, pristaja vsaka oblika pričeske. Nosite lahko frufru, se postrižete na paž ali se odločite za zelo kratko različico. Tudi kodri ali ravni lasje so zgolj stvar izbire.

Cameron Diaz

Okrogli obraz, kot ga ima Drew Barrymore, je najlepši ob stopničastem striženju in s prameni ob obrazu. Dolžina las mora biti vedno daljša od brade, saj je obraz tako videti vitek in eleganten. Če imate okroglega, se morate izogibati kratkemu pažu. Frufru nikakor ne sme biti raven.

Drew Barrymore

Podolgovati obrazi zablestijo s frufrujem, idealna dolžina las je do ramen. Odlično jim pristajajo valovite pričeske in pričeske z bogatim volumnom. Manj laskavi so zanje dolgi ravni lasje. Če ste v dvomih, za kakšno pričesko se odločiti, preverite, kako se odločata Liv Tyler ali Gwyneth Paltrow.

Liv Tyler

Imate srčast obraz, tako kot Reese Witherspoon ali Jennifer Love Hewitt? Pristajajo vam kratki lasje, paž do ušes, tudi stopničasto postriženi lasje do ramen. Izogibajte se ravnemu frufruju in dolgim lasem s popolnoma razkritim čelom. Izjemno ljubke so na srčastih obrazih pixie pričeske.

Kvadratni obrazi, kot ga ima Demi Moore, naj se izogibali zelo kratko postriženim lasem, vendar je ženstvena pixie kratka pričeska s prameni, ki padajo na čelo, na takšnem obrazu videti odlično – spomnimo se samo igralkine kultne vloge v filmu Duh. Dobro se obnesejo tudi lasje do ramen. Odlična izbira je postrani frufru.

Demi Moore

Obraz v obliki diamanta, kot ga ima Kate Moss, lepo uokvirjajo lasje do ramen. Odlično mu pristajajo tudi valoviti lasje do brade. Izogibati se morajo pričeskam, ki so tako kratke, da segajo nad ličnice.