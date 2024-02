Svetlana in Zoran Dragić: Sladki spomini na prvi zmenek (Suzy)

Zakonca Dragić sta delila romantičen utrinek njunih začetkov. Dejstvo je, da prvega ne pozabiš nikoli, naj bo poljub ali 'randi'. Tako sta Svetlana in Zoran obujala spomine na razposajene najstniške čase, ko sta se spoznala. Žena izvrstnega košarkarja je razkrila, da sta praznovala okroglo obletnico, saj sta minili natanko dve desetletji, odkar so preskočile iskrice ljubezni. Do danes sta se uspešno spopadla z različnimi preizkušnjami, včasih je bilo treba stisniti zobe. Vendar se je izplačalo, ker se dobro razumeta in si puščata svobodo. Najpomembneje je, da ogenj strasti še vedno gori z iskrivimi plameni in ju vodi v naslednje preizkušnje, ki sta se jih naučila reševati v dvoje. Je pa že po fotografijah mogoče opaziti razliko med svežo zatreskanostjo in utečenim dolgoletnim zakonom.