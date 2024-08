Svet je brez njega temnejši (Suzy)

Marsikdo se še danes priduša, da bi nam prav prišla srčnost Robina Williamsa. Ameriški igralec in komik, ki je s svojo toplino in neprimerljivim smislom za humor navduševal mlado in staro, je eden redkih slavnih, o katerem nihče ne reče žal besede.

V filmu Društvo mrtvih pesnikov je igral srednješolskega profesorja.

Rad je razveseljeval otroke, mnogi menijo, da je v filmu Zdravnik s srcem igral osebo, ki ji je bil zelo podoben.

Že v srednji šoli so mu sošolci napovedovali, da ima izmed vseh najmanj možnosti za uspeh, vendar je vsem zavezal zlobne jezike, saj je nastopil v več kot 70 filmih, ki so vsi po vrsti postali uspešnice že zato, ker se je v njih pojavil on. Njegovo ime je namreč postalo nekakšna zaščitna znamka, ki je prinesla kakovostno, komično zgodbo, ki je napolnila srce.

Z Billyjem Crystalom sta rada nastopala skupaj, med drugim sta zaigrala v filmu Očetov dan.

Kot psihiater nas je prepričal v Dobrem Willu Huntingu, zanj je dobil celo oskarja.

Kot Očka v krilu se je leta 1993 prelevil v gospo Doubtfire, da bi po ločitvi več časa preživel z otroki.

Prav zato se bomo tokrat spomnili nekaterih njegovih najbolj nepozabnih vlog, ki so mu bodisi prinesle številne nagrade bodisi samo osvojile srca ljudi vsepovsod po svetu, saj je 11. avgusta 2014 veliki igralec za vedno zaprl oči. In prav res je, da je svet brez njega malce temnejši.