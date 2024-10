V Siddhartinem novem videospotu surovost naravnosti (Suzy)

Medtem ko se je Tomi minuli četrtek v družbi rokerskih kolegov iz skupin Niet, Dan D, Mi2 in Big Foot Mama s skupnim nastopom priklonil desetletnici Rock Radia, njegova skupina Siddharta žanje pozornost zaradi vizualne posebnosti in celo grotesknosti videospota za pesem Mir, ki ga je posnel Ven Jemeršič.

Ker je vse usmerjeno v popolnost in lepoto, se je Ven odločil za popolnoma drugo smer. Z UV-tehniko je protagoniste videospota prikazal v njihovi najbolj surovi in avtentični obliki. »Nihče ni bil naličen, so popolnoma naravni, a takšni, kot jih ni videl še nihče,« pravi režiser.

Takole je videti pevec Tomi v ultravijolični svetlobi. FOTO: Ven Jemeršič

Ultravijolični spekter je očem neviden, zazna ga posebna kamera. Učinek je edinstven, kar dela videospot zelo poseben, dejstvo je, da ga ne bodo mogli sprejeti vsi. A tako je bilo pri Siddharti od nekdaj, fante zanima njihova ustvarjalna pot, zanimajo jih novosti in neuhojene poti, prav zato se dotaknejo tako številčnega občinstva. Tako je tudi z njihovim zadnjim izdelkom.