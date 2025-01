Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Strela z jasnega in pot k novi stabilnosti, bi lahko rekli za trenutno stanje. Predstavljajte si vulkan, ki je dolga leta tlel pod površjem. V njem se je nabirala energija, ki je bila nevidna, a vseeno prisotna – kot tihi nemir, ki smo ga ignorirali. Zdaj, ko Uranova energija vstopa v novo fazo, se ta vulkan prebuja.

Vse, kar je bilo dolgo potlačeno, vse, kar smo poskušali skriti ali odložiti na jutri, zdaj zahteva trenutek resnice. Ko se ta energija sprosti, nas strese – kot strela z jasnega. Morda bo to nenadna novica, ki vas preseneti in premakne. Morda situacija, ki zahteva, da na novo zgradite nekaj, kar ste mislili, da je trdno.

Uran, veliki revolucionar, ne prinaša sprememb, da bi nas prestrašil, temveč da bi nas osvobodil. Da bi zbudil vaš avtentični jaz in vas povabil, da se otresete vsega, kar ni resnično. Ta trenutek morda ne bo lahek. Spremembe nikoli niso. A poglejte na to kot na priložnost, da iz pepela ustvarite nekaj novega – trdnejšega, bolj pristnega.

Bik, znamenje stabilnosti in vrednot, nas uči, da spremembe niso tu, da bi nas uničile, temveč da bi nas naučile, kaj je zares vredno ohraniti. Vprašajte se, kaj v vašem življenju kliče po prenovi. Kaj vas omejuje in kaj osvobaja? Če vas preseneti situacija ali novica, poglejte vase: kako lahko v tem najdete moč za novo pot? Kako lahko v nestabilnosti najdete stabilnost?

Naj ta čas ne bo le obdobje šoka, temveč tudi čas prebujenja. Zaupajte procesu, tudi če vas trenutna situacija vznemiri. To je trenutek, ko lahko pustite za sabo vse, kar vam ne služi več, in naredite prostor za to, kar vas zares podpira. Poglejte v svojo rojstno karto – kje je znamenje bika? To je področje, kjer se bodo spremembe čutile najbolj intenzivno in kjer vas življenje kliče, da postanete bolj resnični in osvobojeni.

Zapomnite si, spremembe ne pridejo, da bi vas zlomile, temveč da bi vas opolnomočile. Naj vam Uranova strela razsvetli pot, naj vam pokaže, da tudi po nevihti zrastejo najlepše cvetlice. Bodite pogumni, bodite drzni, predvsem pa – bodite zvesti sebi.