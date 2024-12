Sporočilo ob koncu tedna … (Suzy)

Vprašajte se, kaj vam ta letošnji odsev govori. So bili vaši koraki v sozvočju z vašimi željami ali vas je tok življenja vodil drugam? Zdaj je trenutek, da spustimo sodbe in sprejmemo resnico. Vsak preobrat je bil pomemben, vsaka odločitev del zgodbe, ki se piše v ritmu življenja.

Naj vas ob tem ne prevzame občutek obžalovanja – tudi tiste poti, ki so bile zavite v senco, so nas učile in bogatile. Dovolite si čutiti in hvaležno sprejeti vse, kar ste postali. Pomislite, katera poglavja vaše letošnje zgodbe so vam prinesla največ spoznanj. Kaj ste odkrili o sebi?

Morda je bilo leto polno vprašanj, katerih odgovori so zdaj bliže, kot si mislite. Ti odgovori niso vedno očitni – včasih jih najdemo v tihih trenutkih, ko preprosto prisluhnemo sebi. Zdaj je pravi čas, da poslušate. V tej tihi bilanci je prostor za nova semena. Vprašajte se, katera želite posaditi za novo leto?

Dovolite si občutiti lahkotnost, ko spustite težo preteklosti in zaupate v jasnost, ki prihaja. Vse, kar potrebujete, že nosite v sebi.

Občutite, kako se v vas prebuja notranja svetloba bremen, ki ste jih morda nosili predolgo, in objemite tisto, kar vam prinaša mir in osvetljuje prihodnje korake. Dovolite si biti odkriti do sebe in nežni do svojih preteklih izbir. V vsakem trenutku nosite modrost, ki vas vodi naprej.

Spomnite se, da življenje ne zahteva popolnosti. Naj vas trenutki zdaj spodbudijo, da prepoznate lepoto v vsakem koraku svoje poti. Osvobodite se. Zdaj je čas, da vstopimo v svoje notranje svetišče – tisti kotiček srca, kjer je vse razodeto. Kot popotnik, ki odpre staro skrinjo, se tudi mi poglabljamo v spomine in izkušnje, ki so oblikovale naše leto.

Kaj se skriva v teh plasteh? So trenutki radosti, ki nas še vedno grejejo, ali lekcije, ki nas še kličejo, da jih dojamemo?