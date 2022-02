Sporočilo ob koncu tedna …

Izstopite in stopite skozi vrata nove resničnosti. V svojem notranjem svetišču boste našli mir, ki ga iščete. Nehajte ga iskati. Mir lahko najdete le v sebi, mogoč je le, kadar vlada v naših srcih. Če se boste znašli v kaosu, je to znak, da se prebujate ali ste na poti do prebujenja. Vi ste tisti, od katerega je vse odvisno, zato zdaj poslušajte le šepet v svojem srcu. Vprašajte svoj duhovni jaz, kaj zares želite od življenja, in vedite, da v srčnih zadevah ni prav in narobe, samo je. Vse se dogaja z višjim namenom. Dovolite, da vas vodi ...

Zaupajte, da ste našli, kar ste iskali. Namig: prejeli boste nenadni navdih, ko ga boste najmanj pričakovali. Bodite mirni, čutni, tihi in verjemite. Čutno ugodje, fizična ekstaza in blaženost so zdaj vaši. Če je mogoče, si vzemite kratek predah od vsega, zamenjajte okolje, pojdite v naravo, na masažo ali v gledališče, vnesite v svoje življenje nekaj spontanosti, miru in tišine, pa bodo stvari v prihajajočih dneh jasnejše in veliko bolj vidne. Prebudili ste se, v vas pa se zdaj prebuja tudi strast, esenca prvinske kreacije, vsega, kar je in kar ste. Se zavedate, da sta ti dve bitji prestali mnogo preizkušenj, da bi se lahko našli, se prepoznali in bili ponovno eno?

Tu sta, da bi vas ta energija ščitila, saj bo pritegnila ljubezen, a le, ko jo boste znali dovolj ceniti, da bo rasla, in jo boste delili z drugim iz srca, radodarno, odkrito, pogumno in z odgovornostjo. Takrat boste preprosto vedeli, ker boste našli ljubezen, ki je sveta. Našli boste sebe in se zbudili iz začaranega sveta obljub in pričakovanj. Pred vami je obdobje, v katerem boste resnično vladar svoje usode.

