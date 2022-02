Sporočilo ob koncu tedna …

Zdaj je čas za čutenje, sproščanje in uživanje življenja, ki je preprosto in prosto vseh skrbi in dvomov, ki so v zadnjih nekaj tednih metali senco na vas. Pravzaprav se je stiska razreševala in vas opozarjala, kako lepo je, ko ste popolna ljubezen, odprti in predani svojemu srcu, ki vas pelje po poti vaše duhovne rasti.

Odmaknite se. Vsi odgovori bodo prišli, ko bo treba. Tudi pot se bo odprla, počakajte, kajti vse se dogaja z namenom, da opustite neustrezne dele svojega mentalnega programa.

Dovolite si zdravilno moč začutiti v svojem bitju. Poglobite se vase in se obkrožite z božansko lepoto narave, saj vam bo pomagala vzpostaviti ravnovesje, harmonizirati in napolniti telo, dušo in duha. Zdaj je regeneracija ključ, ki vam bo na poti pomagal doumeti, da se bo trenutna situacija kmalu razrešila. Bodite ustvarjalni, preživite veliko časa v naravi in dobro opazujte, kaj čutite. Vaša resnica ni resnica drugih. In njihova ni nujno vaša. Vsi ste šli skozi svoje izzive, preizkušnje, prav tako velja tudi za druge. Vsi ste del božanske kreacije, katero izbirate sami.

Bolj boste v sebi, v svoji energiji, bolj in več boste izvedeli, rasli in se razsvetlili v svoji duši … Več zunanjih izzivov boste sprejeli in ozavestili, manj boste reagirali na okolico in njihove besede, dejanja in mnenja, ker so to njihova bremena in njihovi programi. Vedite, da ste se velikokrat primerjali z drugimi iz pomanjkanja ljubezni do sebe. Niste nič več niti nič manj, kot so drugi, zato prenehajte tako delovati do sebe in do drugih. Čas je, da greste iz svojega uma! Zdaj vam ni treba razmišljati in predelovati vseh situacij in svojih čustev. Odmaknite se.

Sprejmite, da nobena resnica ne velja na splošno, in stvari vam bodo postale jasne. Zaupajte, da se vse zgodi z razlogom. Vedite, da je v življenju polno vzponov in padcev, vprašanje o vsem, kar se vam dogaja in naj vam bo v razmislek, pa je: Zakaj ne morem živeti v miru? Odgovor boste našli v sebi …