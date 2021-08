Sporočilo ob koncu tedna ...

Čas je, da nekatere odnose in situacije zaključite, da boste lahko začeli znova. Ne stojte predolgo za zaprtimi vrati, stopite korak nazaj in videli boste nove priložnosti. Morda je kje odprto okno. Če se komaj borite za finančno preživetje ali preživljate težke čase v karieri ali poslu, jih boste premagali s hvaležnostjo. Ostanite visoko energijsko naravnani. Nehajte razmišljati o tem, kaj vam manjka, in bodite hvaležni za tisto, kar imate. Tako veliko stvari je v vašem življenju, za katere ste lahko hvaležni, in prav skozi hvaležnost vas vesolje zasipa z blagoslovi.



Ni potrebe po negativnosti in strahu, saj le preprečujeta univerzalnemu toku obilja, da priteče k vam. Zaupajte in bodite hvaležni. Razstrupite svoje misli in se odmaknite iz toksičnega okolja. Osredotočajte se na pozitivno, vse se bo kmalu razrešilo. Pozitivni izid lahko pričakujete v naslednjih treh mesecih, do takrat pa vedite, da se vse dogaja z razlogom. Sporočila, ki jih prejemate, so močna ... Prinašajo globlje razumevanje in jasnost vseh stvari. V vaše življenje prihajajo, da vas spomnijo, kdo v resnici ste, da aktivirajo vidike vas samih, ki ste jih morda pozabili. Umu se zdi, da nič ne more obstajati brez začetka in konca. V fizičnem svetu se stvari rodijo in potem umrejo, stvari se začnejo in končajo. To vidimo na površju in pogosto verjamemo v to. Ko pa se potopimo globoko v duhovno srce stvari, se pojavi drugačna slika. Energijsko nikoli nič zares ne umre. Vse v življenju se le spreminja. Zato verjemite, da ima vse, kar se dogaja, svoj razlog, in da imate moč izbire. Kaj boste izbrali, kako se boste naravnali ...? Izrazite se. Izrazite vse, kar čutite v sebi, dobro, slabo, lepo ali grdo. Vse velja enako, zato se ne obsojajte ali omejujte. Zdaj poskrbite zase in kreirajte svojo realnost.



Vaša ustvarjalnost nima nobenih drugih meja razen tistih, ki si jih postavljate sami. Ohranjajte visoko vibracijo in hodite po duhovni poti v udobnih čevljih.



Iz srca, Shana Flogie, www.mychi.si

Komentarji: