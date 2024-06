Slovenski glasbenici se je v spomin vtisnila starejša gospa (Suzy)

Triintridesetletna kantavtorica Ditka se je nedavno mudila na Češkem, v Vyoćini. Tam je češko-slovensko društvo v sodelovanju z veleposlaništvom republike Slovenije v Pragi organiziralo srečanje, na katerem je glasbenica nastopila ob spremljavi očeta in pianista Gorazda Čepina ter kitarista Jana Lužnika. Koncert uglasbene poezije v slovenskem jeziku in avtorskih pesmi v angleščini je potekal v prijetni atmosferi pivovarne Bernard, katere začetki segajo v leto 1597. Udeležila sta se ga tudi slovenska veleposlanica v Pragi Tanja Strniša in njen mož Toni.

»S svojo glasbo sem se prvič predstavila na Češkem, zelo sem vesela, da so bili odzivi tako dobri. Čeprav večina obiskovalcev ni govorila ali razumela slovenskega jezika, je bila energija odlična,« je vtise strnila Ditka, ki nam je zaupala, da se ji je v spomin še posebno vtisnila starejša gospa. »V češčini, nemščini in angleščini je sestavila stavek, da mi je povedala, kako močno sem se je dotaknila. Takšni odzivi mi veliko pomenijo. Spet sem ugotovila, da je glasba zares univerzalni jezik.«