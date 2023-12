Skrbni očka Zoran Dragić: z Ano in Markom v kinu (Suzy)

Odkar košarkar Zoran Dragić kruha več ne služi v tujini, temveč v ljubljanski Cedeviti Olimpiji, je njegova družina srečnejša in zadovoljnejša.Z ženo Svetlano sta po dolgih letih življenja v tujini in obdobja, ko je bila Zoranova draga kar nekaj časa z otrokoma sama v Ljubljani, končno našla mir.

V prestolnici gradita svoj sanjski dom in nestrpno čakata na dan, ko se bosta lahko preselila v hišo, po kateri sta tako dolgo hrepenela. Medtem Zoran prosti čas, ki ga ob napornih treningih sicer ni veliko, posveča svojima sončkoma, petletni Ani in sedemletnemu Marku, ki sta nadvse energična in radovedna otroka.

Koristil tudi mamici

Nedavno ju je ponosni očka peljal na druženje v kino, in na sicer premiero Disneyjeve animirane pustolovščine Želja, kjer nista skrivala navdušenja nad glavno junakinjo Asho iz kraljestva Rosas.

Obisk kina je nedvomno koristil tudi mamici Svetlani, ki je zadnja leta na prvo mesto vedno postavljala materinstvo, saj si je lahko med časom, ko so njeni najdražji uživali v kinu, vzela nekaj trenutkov zase.