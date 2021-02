Skrbi ga za materni jezik

"Najlepši, najspevnejši in edinstven"

Ali čez dve stoletji res nihče več ne bo govoril slovensko? »Leta 2210 nobed'n ne bo več govoru slovensk', leta 2210 nobed'n ne bo razumeu teh besed,« pojev skladbi 2210 z albuma Buden.Pesem, ki jo je ustvaril s producentomizraža zaskrbljenost nad pozabo slovenskega jezika, s privoljenjem mojstrapa sta v skladbi uporabila tudi del refrena popevke Brez besed, s katero jezastopala Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije leta 1966 v Luksemburgu.»Skrajni čas je, da postanemo ponosni na to, kar smo in kar imamo,« je ob izidu novega videospota, v katerem mladi Nipke potuje skozi svetove, v katerih spoznava like iz slovenskega kulturnega prostora in premaguje sovražnike, povedal raper. Dodaja, da pesem izraža zaskrbljenost in strah pred izgubo maternega jezika, kar bi posledično pomenilo izgubo identitete.»S pesmijo opozarjamo nove generacije, kako pomembno je ohranjati svojo kulturo, dediščino in predvsem jezik. Slovenci smo zaradi svoje majhnosti tako zelo posebni, naš jezik pa je najlepši, najspevnejši in edinstven,« poudarja Nipke.