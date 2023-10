Dvanajstega oktobra je Mars, planet akcije, vstopil v eno svojih najljubših znamenj – v vodnega škorpijona, kjer bo ostal do 24. novembra. Aktiviral je strastno odločnost in predanost, saj je osredotočen na to, da dobi, kar hoče. Zdaj boste vztrajni, enoumni in z močno željo po odkrivanju čustvenih globin. Skrajnosti vseh vrst V času Marsa v škorpijonu nas na neki način privlačijo krize, saj jih vidimo kot transformativne in čustveno vznemirljive. Zdaj bo tako obdobje skrajnosti vseh vrst, na kolektivni ravni se zna zakuhati tudi vojno stanje, ki bo težilo k samouničenju. Intenzivna in stras...