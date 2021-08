S svojim umom lahko premikamo meje mogočega

Na svojem 'rajskem vrtu obilja' že 13 let kmetuje sonaravno, brez kemije, a skoraj popolnoma samooskrbno, in čeprav je včasih naporno, pravi, da je delo z zemljo njeno poslanstvo. 'Kjer je volja, tam je pot,' je njeno vodilo, tako pri preprečevanju ujm s starimi recepti kot pri delu na sebi in zavzemanju za svobodnejšo družbo. Verjame, da se kolektivne spremembe začnejo pri posamezniku, ki ohranja notranji mir in se energijsko poravna s trenutno situacijo. Že kot otrok je bila povezana z zemljo in najbolj tiho je bila, ko jo je mama posedla na njivo. Nato je pomagala na kmetij...