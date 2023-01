Robert Dragar v vlogi Antona Martina Slomška

Roberta Dragarja že več kot 30 let poznamo kot člana zasedbe Victory, brez katere ne mine nobena dobra zabava, poroka ali maturantski ples. Vendar je zadržani Robi človek tisočerih talentov. Tako je mnoge presenetil, ko je nastopil v igrano-dokumentarnem filmu Srečen bo čas o vizionarskem škofu Antonu Martinu Slomšku. Med pripravami na vlogo je bil presenečen nad spoznanji, koliko je škof naredil za slovenski narod, jezik in kulturo.

Robert Dragar je imenitno odigral odraslega Antona Martina Slomška.

Na snemanju se je v kostumu in maski zlahka preselil v drug prostor in čas, težav ni imel niti s staro štajersko izreko slovenščine. Film so premierno prikazali v Celju konec lanskega leta, kmalu pa si ga bomo lahko ogledali tudi drugod po Sloveniji.