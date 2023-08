Legendarni recept peresnikov z vodko (Suzy)

Paradižnikova sezona je na vrhuncu. Brez njega v dolgih vročih poletnih dneh skoraj ne gre. Jemo ga lahko na vse načine, ker je okusen, osvežilen in prava zakladnica vitaminov in mineralov. Tokrat smo izbrali zanimivosti, kako se ga lotevajo kuharji svetovnega slovesa: Yotam Ottolenghi, Ina Garten in Nadia Munno, kraljica testenin.