Rebeka Dremelj postavlja rekorde (Suzy)

Da je deloholična, že vemo. Rebeka Dremelj se vsega loti na polno. Predanost in požrtvovalnost rojevata odlične rezultate, tako je postala prva domača ustvarjalka, ki ji je v manj kot pol leta uspelo uprizoriti več kot sedemdeset ponovitev monokomedije Jamska ženska. Do konca sezone se bo približala magični stotici, kar je nov mejnik v gledališkem svetu.

Najbolj jo navdušujejo odzivi občinstva, saj ne skoparijo s pohvalami in presežniki. Vsak divji tempo pušča posledice, vendar je drugače, če se z veseljem podaš na pot po Sloveniji in skrbiš za dobro razpoloženje ljudi. Na srečo je novopečena igralka opustila nekatere druge projekte, sicer bi že zdavnaj izgorela. Do poletja bo na prvem mestu teater, potem bo pogosteje stopila na glasbeni oder.