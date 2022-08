Rdeče, slastno, zdravo: nekaj zdravih, a slastnih receptov za poletne dni

To je čas za rdečo barvo hrane in vso hrano, ki ima v sebi veliko vode: paradižnik, lubenico, kumare, zelene bučke, stročji fižol. Ta hrana ureja prebavo in krepi zdravje. Poleti zato jejmo več (vsaj 50 odstotkov) surove – žive hrane, saj s kuhanjem uničimo prebavne encime, ki jih vsebuje zelenjava, zato jo težje prebavimo in smo po jedi utrujeni.

bunch of fresh oyster mushrooms ready for cooking

Živa hrana ima v sebi vodo in vse potrebne minerale in vitamine, ki jih naše telo potrebuje. Idealna je domača zelenjava, ki jo odrežemo na vrtu in takoj pojemo, dlje je odrezana, bolj postaja neživa in njeni deleži vode, vitaminov in mineralov se manjšajo.



Pazimo, kakšno vodo pijemo

Poleti se izogibajmo moki (kruh, testenine), kavi, mlečnim izdelkom in svinjskemu ter rdečemu mesu. Raje posegajmo po ribah in lažjem mesu (največ petkrat na mesec). Čokolada je sicer dobra za srce, vendar bodimo zmerni, naj bo samostojen obrok in iz zdravih sestavin, brez palmine ali kokosove maščobe.

Pri vsem veselju ne pozabimo na vodo, ki je zelo pomembna, saj je naše telo 72-odstotno iz nje in jo sproti porabljamo za delovanje, prebavo, govorjenje, potenje … Voda ima spomin in nosi v sebi informacije. Zato pazimo, kakšno pijemo, če se le da, jo informirajmo s pomočjo vrča, v katerem nekaj časa stoji, da se ji izbriše spomin poti, po kateri je prišla do nas. Ne pijmo ledene vode, saj jo mora v tem primeru naše telo segreti, s tem pa se segrevamo namesto hladimo.

Caprese nabodala

* Uporabimo lahko male okrogle mocarele in češnjeve paradižnike, ki jih prej mariniramo v olivnem olju, solimo in dodamo drobno nasekljan origano,

* kozice in češnjeve paradižnike (kozice mariniramo, dodamo sol, olivno olje, kajenski poper),

* šampinjone in zelene bučke,

* losos, rezino limone in zelene bučke (losos narežemo na kvadratke, ga mariniramo s soljo, limoninim sokom, zelišči),

* koruzo, papriko (rdeča, rumena), zelene bučke, mladi kozji sir.

Priloga naj bodo slastne sestavljene solate iz pretežno surove zelenjave, uporabimo domišljijo in preizkušajmo nove ideje.

Slastna solata iz nadzemne kolerabe

Sestavine:

*nadzemna koleraba

* mlado korenje

* češnjevi paradižniki

* kokosov jogurt

* gorčica

* drobnjak

* sol, poper

*bučno olje

* drobnjak

Priprava:

Kolerabo in korenček olupimo in nastrgamo na dolge 'špagete'. V posodici zmešamo bučno olje, sok limone, kokosov jogurt in gorčico. Solimo in popramo po okusu, dodamo sveže narezani drobnjak. Kolerabi in korenčku naj v skledi delata družbo še na polovice oz. četrtinke narezan češnjevi paradižnik.

Solata z nadzemno kolerabo in kozjim sirom

Sestavine:

* koleraba

* mladi kozji sir

* orehi

* sol, poper

Priprava:

Kolerabo narežemo na lističe, sir na kocke, pokapamo z olivnim oljem (začinimo po okusu), posujemo z orehi in uživamo.

Pak choi

Sestavine:

* 1 žlica vode

* pol žlice umeboshi kisa/limone

* 1 žlica tamarija

* 1 čajna žlička mirina ali pol čajne žličke medu in suhega belega vina oz. suhega šerija

* četrt čajne žličke opečenega sezamovega olja

* ščepec kosmičev rdeče paprike

* 2 žlički sezamovega/olivnega olja

* prepolovljen ali na četrtine narezan pak choi (pekinško zelje)

* sezamovo seme za posip

Priprava:

V manjši skledi zmešamo tamari, vodo, umeboshi kis, mirin, sezamovo olje, na drobno nasekljan por in kosmiče rdeče paprike. V veliki ponvi na srednje močnem ognju segrejemo olje. Dodamo polovico pak choija s prerezano stranjo navzdol in pražimo, dokler ne porjavi (na vsaki strani od 1 do 2 minuti). Dodamo omako v ponev k pak choiju. Premešamo, nato pokrijemo in kuhamo še od 1 do 2 minuti oziroma dokler ni mehak. Na koncu potresemo s sezamovimi semeni.

Veganska 'trgana svinjina' iz ostrigarjev

Sestavine:

* čim večji ostrigarji, še s pecljem

* eko žar omaka oz. omaka po želji

* sol, poper

* olivno olje

* zelenjava za prilogo: rdeče in zeleno zelje, solata, kisle kumare in podobno, gorčica ...

Lahko jih zložimo v zdravo tortiljo (npr. iz leče) ali si pripravimo zraven zelenjavno rižoto, pečen krompir in podobno.

Priprava:

Ostrigarje z vilicami nastrgamo na trakce in jih damo v pekač, solimo, popramo, dodamo olivno olje. Premešamo in damo v pečico za 30 minut na 180 stopinj. Vzamemo iz pečice in dodamo žar omako, premešamo in pečemo še 5 minut – in jed je pripravljena, idealna tudi za piknike in druženja. Mesojedi niti ne bodo vedeli, da to ni meso, priprava pa je enostavna.

apolonija lebar kurent

Apolonija Infinity of Chi, certificirana osebna svetovalka tradicionalne kitajske medicine II. stopnje ApolonijaInfinity.com