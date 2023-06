Razočarana Darja Gajšek: ostala je brez oddaje

Številni oboževalci so v teh dneh pričakovali vrnitev oddaje Poletni pozdrav na male zaslone, a so od voditeljice Darje Gajšek izvedeli, da se to ne bo zgodilo. »Na Televiziji Slovenija so se odločili in oddajo ukinili. Delim usodo kolegov in kolegic, ki so prav tako ostali brez svojih oddaj,« je glasbenica pojasnila na družabnem omrežju in se ob tem lepo zahvalila vsem, ki so jo v zadnjih sezonah zvesto spremljali.

»Skoraj 150.000 se nas je družilo ob petkih zvečer in skupaj smo ustvarili čudovite oddaje, ki so pripomogle k ohranitvi naše narodnozabavne glasbe. Čeprav je bila oddaja nizkoproračunska, smo z njo dali priložnost tudi mladim ansamblom, da so prišli na televizijski oder, začutili televizijo in se pokazali. V oddaji smo gostili številne starejše glasbenike, ki imajo na področju te glasbe veliko povedati skozi glasbo ali izkušnje,« je še sporočila voditeljica in se ob tem poslovila z veliko željo, da bi s harmoniko in dobro glasbo v prihodnosti spet razveseljevala ljubitelje narodnozabavne glasbe.