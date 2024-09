Raper otroke vabi na igrišča (Suzy)

Raper Nipke je eden tistih glasbenikov, ki s svojimi besedili mlade spodbuja k razmišljanju, igri in ustvarjalnosti. Nedavno je izdal skladbo z naslovom Igrišča ne damo, ki jo je posnel za prihajajoči mladinski film režiserja Klemena Dvornika. »Gremo vsi pred blok!« v skladbi povabi mlade v brezskrbno okolje, kjer so odraščale in se zabavale mnoge generacije. »Skladbo sem napisal po svojih doživetjih in zgodbi, saj sem odraščal v blokovskem naselju, ki je le nekaj ulic oddaljeno od igrišča, kjer so snemali film. Ko otroštvo preživiš med bloki, je tako, kot bi skladbo ustvaril po svojem življenju. Film Igrišča ne damo! je zgodba o blokovcih,« še pravi raper. Videospot so posneli na sedmih igriščih po vsej Sloveniji, zaznamuje ga posebno gibanje, ki so ga poimenovali GibanjeZaGibanje, s katerim želijo mlade spodbuditi k aktivnemu preživljanju prostega časa. Temu se je pridružila tudi Zveza prijateljev mladine Slovenije.