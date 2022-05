Primorski fantje z novo zgoščenko (FOTO)

Pred tremi leti so Primorski fantje praznovali 45 let glasbenega ustvarjanja, kar pomeni, da počasi, a zanesljivo korakajo proti abrahamu. A ko jih človek vidi na odru, jim tega ne bi pripisal, saj je pevka Ivica Vergan enako poskočna kot pred leti, prav tako še vedno obleče mornarsko krilo, ki je postalo njen zaščitni znak. No, pravzaprav so tudi vsi fantje oblečeni, kot se za Primorce spodobi, in jih od daleč prepoznamo po značilnih črtastih mornarskih oblačilih.

Bogdan Gerk, vodja zasedbe, je Ivico Vergan povabil leta 1992.

Poleg Ivice in pevca Bogdana Gerka, ki sta avtorja večine skladb, so se ansamblu pred dvema letoma pridružili mlajši glasbeniki, ki so zaslužni za to, da se je zasedba zelo pomladila. Med njimi je Ivičin sin Maksim Vergan, ki je že pri devetih letih izdal svojo prvo kaseto in zmagal na otroškem festivalu Melodije morja in sonca.

Maksim igra kitaro in zelo lepo poje. Ivica se rada pošali, da sta zdaj na odru dva norčka, ki se nenehno smejeta in med poslušalce pošiljata pozitivno energijo. In da, celo lovita se po odru, če je skladba prava, kot je denimo polka Z vešpo rumeno te bom ujel. Meh harmonike je v rokah Nika Polesa, ki je učitelj diatonične harmonike, zmagal pa je na več harmonikarskih tekmovanjih, leta 2007 je v Italiji postal mladinski svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko.

Najmlajši je multiinštrumentalist Manuel Bubola, ki igra saksofon, klavir, bas kitaro in odlično poje. S tem so Primorski fantje obrnili nov list v delovanju. In glede na to, da so med poslušalci še vedno zelo priljubljeni, se ni bati, da ne bi skupaj dočakali ne samo abrahama, ampak še kateri okrogli jubilej.

Energije za nove podvige in ustvarjanje skladb ne manjka Bogdanu in Ivici, ki je avtorica valčka Plavaj mi, barčica moja, tega so Primorski fantje prvič javno predstavili na 28. vurberškem festivalu leta 2019. Obenem je naslovna skladba nove, že devete zgoščenke, na kateri je enajst skladb, vse so v primorskem narečju.

Poleg skladbe Izola so na njej še valček Poljubi me, hudomušna Zingi lingi polka, valček Polnoč, nagajiva polka Aimejoj, Oto polka, valček Srečen praznik, mama pa skladbe Vse najboljše, Za njo in Šetimana. Dve je ustvaril harmonikar Niko, ena je Oto polka, ki je posvečena njegovemu sinčku Otu, oba pa krasita naslovnico zadnje zgoščenke.

Naslovnica najnovejše zgoščenke Primorskih fantov

Poleg omenjenih devetih zgoščenk so Primorski fantje v vseh letih delovanja posneli devet kaset, dve videokaseti in en DVD. Ponosni so na častni naziv, ki jim ga je že pred leti podelila občina Izola. Postali so namreč ambasadorji tega primorskega mesta, saj so s svojimi nastopi in pesmijo pripomogli k njegovi prepoznavnosti in turističnemu razvoju. Zato ni čudno, da je Bogdan Gerk svojemu domačemu primorskemu mestecu napisal himno z naslovom Izola.

Vsako leto zato Primorski fantje nastopajo na tradicionalnem Ribiškem prazniku v Izoli, ki bo letos 20. avgusta. Do takrat pa jih čaka še nekaj drugih nastopov. 19. junija bodo igrali v Permanih v hrvaški Istri, kjer Niko pripravlja srečanje harmonikarjev, čaka jih še nekaj gasilskih veselic, zelo radi pa jih vabijo na razna zasebna praznovanja. Če si želite dobre fešte, potem so Primorski fantje pravi naslov.