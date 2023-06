Primorski fantje so priredili čustven večer (Suzy)

Primorski fantje kljub žalosti ob izgubi njihovega Bogdana Gerka nadaljujejo glasbeno pot. Z njim so Ivica Vergan, Niko Poles, Maksim Vergan in Jan Čekada zadnjič stali na odru 10. septembra lani, ko so v Hrvatinih igrali za tamkajšnje gasilce. Ponovno pa so pred širšim občinstvom nastopili zadnjo nedeljo v maju, ko so na pomolu v Izoli svojemu Bogdanu posvetili spominski koncert, na katerem so uspešnice, ki jih je ustvaril in tudi pel, peli in igrali skupaj s številnimi glasbeniki s Primorske: Mešanim pevskim zborom iz Sežane, Kompanijo Izolana, skupino Don Allen, zamejskim Slovencem Aleksijem Jercogom s prijatelji, skupino Ku Adn iz Brkinov, klapo Semikanta ter skupino Ne me jugat s Petrom Škerjancem. Koncert sta pomagala organizirati Center za kulturo, šport in prireditve Izola ter izolska občina, ki je Primorskim fantom pred leti podelila plaketo mesta Izola za poseben prispevek k turističnemu razvoju mesta.

Bogdanovi inštrumenti in rekviziti so bili ves čas na odru.

Da bi Primorski fantje ostali na odrih, je bila Bogdanova velika želja, ki jo je večkrat izrazil v času, ko so mu pojenjale moči. Ivici Vergan, svoji življenjski sopotnici, je predal veliko še ne objavljenih pesmi in ji naročil, naj nikar ne ostanejo v predalu. Primorski fantje bodo s to popotnico nadaljevali svoje poslanstvo. Spominski večer v Izoli je bil prepleten z globokimi čustvi, tekle so solze, Bogo pa je bil s skupino ves čas prisoten na odru, čeprav le prek velikega zaslona, na katerem so predvajali njegove solistične vložke, ob odru pa so bili vsi njegovi inštrumenti, tri harmonike in boben, ki je že skoraj končal na odpadu in ga je Bogo podaril glasbeniku Davidu Krušvarju, članu skupine Don Allen, ta pa mu je povrnil sijaj. Na odru so bili tudi Bogdanova kapa, brisača in seveda sončna očala, ki so ga vedno spremljali na vsakem nastopu. »Zelo ganljivo je bilo. A smo presrečni, da nam je uspelo prirediti večer, ki se ga bomo z veseljem vsi še dolgo spominjali,« je misli ob koncu strnil harmonikar Niko.

Na pomolu v Izoli se je zbrala nepregledna množica obiskovalcev, celo iz Avstrije, Italije in Hrvaške so prišli, pa seveda z vse Slovenije. »Vsi so bili ganjeni, na trenutke solzni. Česa takega še nisem doživel. In ko smo odigrali pesem Vse najboljše, ki jo je Bogdan odpel z nami v 'matrici', on pa je bil na velikem zaslonu, je jokal ves pomol,« še pove Poles. Koncert je povezoval Vinko Šimek, velik prijatelj Primorskih fantov, ki pa se je Bogdanu poklonil na svoj način, s pesmijo, ki jo je sam napisal in odpel. »Življenje je jok, a tudi smeh, danes si zgoraj, jutri v smeteh. Ničkolikokrat si se iskal, bil si na tleh, a se pobral. Bil si pesnik, boem, frtacin in gospod. A vedno izbral si svojo si pot. V življenju vse si doživel, modro nebo in oblake. V srcu bil si roker ti, viže najlepše pa si ustvaril za narodnjake ...« je verze spletel znani Štajerec.

Ivica Vergan obljublja, da bomo slišali še kakšno Bogdanovo pesem.

Ivičin sin Maksim Vergan je glasbenik, zaposlen kot mojster zvoka na Radiu Koper.

Primorska fanta Niko Poles in Jan Čekada