Pri izseljencih v Kanadi je vedno luštno (Suzy)

»Lansko jesen je padla dokončna odločitev, da sredi avgusta odpotujemo v Kanado, še pred tem je naša zvesta sodelavka Bernarda Mal pomagala pripraviti scenarije za vse naše nastope čez lužo,« so povedali fantje ansambla Raubarji in Peškega okteta, ki so po pristanku na letališču v Torontu doživeli neverjetno lep in iskren sprejem družine Emme Margutsch, s katero je bil od prvih dogovarjanj naprej v stiku Miha Gabršek. Margutschevi so naše glasbenike pričakali s tremi vozili in jih odpeljali na čudovito lokacijo ob jezeru Scugog, kjer so jim za bivanje namenili kar celo hišo.

Prvi nastop so imeli Raubarji in Peški oktet že takoj naslednji dan po prihodu. »Četudi smo več ur na dan preživeli v avtomobilih na cesti, saj se razdalje v Kanadi ne merijo v kilometrih, temveč več sto kilometrih, nismo čutili nobene utrujenosti. Verjetno smo črpali energijo in zanos od vseh naših rojakov, ki živijo v Kanadi in so presrečni, kadar slišijo slovensko besedo ali glasbo. In moramo priznati, da se je tudi nam vselej povišal srčni utrip, ko smo naše slovenske pesmi zapeli bodisi sredi Kanade ali pri kateri od svetih maš, na koncertu ali veselici,« še povedo fantje, ki so pozorno opazovali ljudi, ki so jim peli in igrali. Vsi so imeli žar v očeh, mnogi solze. A so bili hkrati neverjetno sproščeni in zgovorni.

Peški oktet je zapel pri eni od svetih maš. FOTO: osebni arhiv

Lahko jim je uspelo

Po krajšem kulturnem programu, ki ga je pripravil Peški oktet, ki je marsikomu izmed njih zvabil na plan spomine, so za veseli del poskrbeli Raubarji. Slovenska beseda in pesem sta imeli v Kanadi povsem drugačen pomen. Slišali so veliko zgodb, ki so jim jih pripovedovali tam živeči Slovenci. Izkušnje nekaterih so lepe, vesele, spet druge žalostne. Vsi po vrsti so poudarjali, da jim je v Kanadi lahko uspelo, a niso nujno obogateli. Življenje tam je namreč zelo drago. Marsikdo bi se v Slovenijo takoj vrnil, če si tam ne bi ustvaril nove družine. Našim glasbenikom je čas prehitro mineval in komajda so našli čas še za ogled nekaterih največjih znamenitosti, kot sta denimo stolp CN Tower v Torontu in Niagarski slapovi, kjer vsi doživijo mokro izkušnjo.

Brez obiska Niagarskih slapov seveda ni šlo. FOTO: osebni arhiv

Raubarji so naše izseljence razveselili z domačimi vižami. FOTO: osebni arhiv

V Kanado so s seboj vzeli knjigo z naslovom Življenje in delo Franca Ksaverja Pirca, delo Bogomila Brvarja o delovanju Franca Pirca med Indijanci, izvode so podarjali ljudem v krajih, kjer so gostovali. Raubarji, Peter Vidmar, Miha Križnar ter brata Miha in Andrej Gabršek ter člani Peškega okteta bodo še to jesen v Sloveniji gostili Emmo, Staneta in Vero Margutsch, družino, ki jim je nudila gostoljubje v Kanadi. Na ta način se jim bodo vsaj malce oddolžili za neprecenljivo izkušnjo in pomoč, ki so je bili deležni na tem koščku sveta, kjer se slovenska beseda vse redkeje sliši, je pa zato toliko bolj zaželena.