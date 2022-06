Poletni solsticij: tudi v temi se svetloba vedno vrača

Regulus je zvezda kraljev, znana kot srce leva v levovem ozvezdju, in je najpomembnejša od vseh štirih. V kraljevih jaslicah Regulus obravnavajo skoraj kot planet sam. Medtem ko je bil velik del tega starodavnega znanja že zdavnaj pozabljen, so dnevi pred solsticijem in po njem pravi čas za ponovno povezavo z vesoljem v vas in okoli vas. Solsticij je dan moči v mesecu in pomeni prehod Sonca v tropsko znamenje raka, prinaša pa tudi začetek poletja in je najdaljši dan v letu na severni polobli ter začetek zime in najkrajši dan v letu na južni polobli. Praznovanje luči Ne glede na to, kje na ...