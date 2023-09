Če je treba skupini Tabu, ki plodno snuje uspešnice že četrt stoletja, ob izjemnem občutku za ustvarjanje poslušljive glasbe priznati še kaj, je to vsekakor izjemna sposobnost preživetja ob tako zahtevnih izzivih, kot je menjava pevkE. Po Nini, Tini in Evi jim je življenje naproti pripeljalo Katarino. Dekle, ki se še ni rodilo, ko so fantje z Nino že navduševali po klubskih odrih, se je že izkazalo v pesmi Vsak dan. Dva Tomaža, Iztoka in Primoža pa krasi tudi njihova »mladoživost«, saj dekle med drugim zatrjuje, da starostne razlike med njimi sploh ne čuti in da se očitno v rokenrolu staraš sa...