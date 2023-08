Pevka in doktorica psihologije: Spremembam sledijo sreča, ljubezen, uspeh (Suzy)

Katarina Habe, ki te dni praznuje petdeset let, je rojena z ascendentom v devici, tako je organizirana, natančna, analitična, prizadevna in se drži pravil, lahko je zahtevna in kritična do sebe in drugih.