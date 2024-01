Petra Potrebuješ: Oči bo pel na moji poroki (Suzy)

A to ni vse, kar v tej radovedni mladi ženski prižiga ljubezen in strast do življenja. Z glasbo in ob njej je odraščala, torej je bilo le vprašanje časa, kdaj bo združila moči z očetom, ki nas s svojo glasbo razveseljuje že 35 let. »Bilo je pričakovati, da bom, ko bom začutila navdih, najprej ustvarila nekaj za Čuke. Niti pomislila nisem, da bi bilo kako drugače,« se zasmeji Petra Potrebuješ, ki je glasbo za skladbo Na pumpo, ki so jo Čuki skupaj z ansamblom Stil v svet poslali ob vstopu v novo leto, napisala skupaj z očetom, pri pisanju besedila pa jima je na pomoč priskočila Jasna Kuljaj. ...