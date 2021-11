Petani mežikajo miss grofični

Ko si mi pomežiknila je torej nova poskočna in vroča polka, ki govori o skuštranem in navihanem dekletu, ki zaradi svoje lepote vzbuja pozornost fantov. »Pa vendar si je kljub osvajanju in prizadevanju mnogih fantov to dekle izbralo fanta, ki je sploh ne osvaja. Ozira se samo k enemu, ki mu skrivaj mežika, da bi pritegnilo njegovo pozornost,« nam vsebino opiše Primož Petan, ki je avtor besedila, medtem ko sta melodijo ustvarila skupaj z bratom Denisom, slednji je poskrbel tudi za aranžma. Pesem so posneli v Studiu Hribar, za videoprodukcijo pa je poskrbel Andrej Pratnemer s svojo ekipo.

Simpatična Petra ima vse tisto, o čemer fantje pojejo v novi polki.

Ansambel Petan, v katerem poleg že omenjenih Primoža in Denisa poje in igra še njun oče Ivan, četrti član pa je Bor Petkovič, so videospot posneli na različnih lokacijah v občinah Straža in Novo mesto, še posebno lepi kadri pa so nastali v gozdni hiški in slaščičarni Pod lipo. »V ansamblu Petan smo se strinjali, da je Petra Potrebuješ zelo fletno in zanimivo dekle. Temu ne pritrjuje le njen naziv miss grofična, temveč tudi njena pojava ter pozitivna energija. Ker polka Ko si mi pomežiknila govori o vročem, skuštranem in navihanem dekletu, se nam je kar zdelo, da je ta pesem pisana na kožo prav njej. Zato smo jo poiskali ter ji poslali pesem v poslušanje. Po poslušanju se je odzvala in nam povedala, da se ji zdi pesem fantastična in se vidi v njej. Tako se je naše sodelovanje začelo,« nam pove Primož. Da so se odločili prav, pa kaže tako število ogledov kot odzivi poslušalcev, ki so si na portalu youtube že ogledali videospot.

Sicer pa so bili fantje ansambla Petan, kot pravijo, na glasbenem področju zelo dejavni vse letošnje poletje. »Skrbno smo delali na različnih projektih, ki jih bomo v prihodnosti z veseljem predstavili našim poslušalcem, prav tako smo igrali na kar nekaj porokah, že prihodnje leto pa upamo na več javnih dogodkov in nastopov,« nam še zaupa Primož, ki trenutno študira zadnji letnik magisterija ekonomije, smer bančni in finančni menedžment, in je že redno zaposlen. Velik del prostega časa pa namenja glasbi, saj se poleg nastopov z ansamblom Petan udejstvuje še na drugih glasbenih področjih. Zaposleni pa so tudi preostali trije člani ansambla, saj so žal časi takšni, da se samo z glasbo težko preživi. Kljub temu pa vsi štirje Petani živijo za glasbo, zato lahko vsi njihovi oboževalci pričakujete še veliko njihovih novih avtorskih skladb, ki so nastale v obdobju korone, načrtujejo pa veliko nastopov in morda celo kakšen večji koncert v bližnji prihodnosti.

Skupinska fotografija vseh, ki so sodelovali pri snemanju videospota za polko Ko si mi pomežiknila.

Na njem pa bodo zagotovo predstavili vse dosedanje uspešnice, med njimi zagotovo nekatere s festivalov, ki so se jih udeležili. Posebno pa v njihovi glasbeni malhi izstopa ganljiv valček z naslovom Vzornik, ki sta jo Denis in Primož ustvarila za svojega očeta Ivana, ki je letos praznoval abrahama. Pesem sta, kot sta nam zaupala, za očetov jubilej skrbno hranila že vsaj pet let in jo vmes dopolnjevala, očetu pa sta z njo podarila največje in najlepše darilo.