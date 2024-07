Pero Lovšin združil moči s prekaljenima glasbenima mačkoma (Suzy)

Pero ustvarjalno ne popušča, v poletje je krenil z novo skladbo Bogovi veselih ljudi, ki jo je v svojem slogu ustvaril s prekaljenima glasbenima mačkoma, soavtorjem Andrejem Janežičem na kitarah in Sergejem Pobegajlom na basu in v producentski vlogi.

O Andreju Pero pravi: »Nekoč je bil tisti, ki bi v Pankrtih zamenjal Dušana Žiberno, ampak je šel v New York, kjer je igral z mnogimi svetovno znanimi glasbeniki. Celo pri Ozzyju Osbournu je bil kandidat za kitarista, a je bil previsok!«

Kot je še razložil, pesem govori o ljudeh, ki se obnašajo kot bogovi, ki odločajo o vsem, ne da bi se zmenili za druge. V razburkanih aktualnih časih nanje dnevno naletimo in ni čudno, da so pronicljivega in agnostičnega Lovšina 'znervirali' do te mere, da jim je namenil zadnji verz: »Zato bogovom ne verjem', svoj svet si sam uzem'!« Trojka seveda ni ustvarila samo te skladbe, za jesen napoveduje še več glasbe.