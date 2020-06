Omar Naber: V osami se je razvijal in rasel

»Med epidemijo koronavirusa sem našel čas za osebno rast in razvoj. Vem, sliši se malo osladno, a je res,« je obdobje karantene jedrnato povzel glasbenik Omar Naber, ki se je udeležil nove pobude zavarovalnice Generali.



Ta je z drevesom optimizma v Arboretumu Volčji Potok poskrbela za razmislek o pravih življenjskih vrednotah. Med karanteno ob izbruhu novega koronavirusa se je marsikdo bolj zavedel pomena skrbi za zdravje, gibanja, zdrave prehrane, sproščenosti in notranjega miru. Tudi reper Rok Terkaj - Trkaj je v svoji novi pesmi Ti to maš (Kako ravnaš?) poudaril predrugačenje vrednot med kriznim obdobjem.



Svoje optimistične misli sta dodala tudi pevca Rebeka Dremelj in Lado Leskovar, voditelj David Urankar in vplivnica ter osebna trenerka Patricija Pangeršič. Obiskovalci lahko svoje misli še vedno pripišejo na drevo.